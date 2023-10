Il premier israeliano: "7 ottobre come venti volte 11 settembre"

Joe Biden è in Israele dove è stato accolto dal premier Benjamin Netanyahu e dal presidente Isaac Herzog. Poco dopo il suo arrivo, il presidente ha subito rilasciato dichiarazioni congiunte al fianco di Netanyahu: “Gli americani stanno piangendo con voi”, ha dichiarato il capo della Casa Bianca che ha poi aggiunto: “Sono preoccupati perché sanno che questo non è un mare facile da navigare”. Israele, ha aggiunto Biden, “deve continuare a rispondere a questo attacco, a usare i mezzi per difendersi e noi faremo in modo che succeda”.

Hamas non rappresenta popolo palestinese

“Hamas non rappresenta tutto il popolo palestinese”, ha detto Biden sottolineando che l’organizzazione armata palestinese “da sempre ha portato sofferenza”. Biden è arrivato oggi in Israele per riaffermare il sostegno americano nei confronti di Israele dopo l’attacco subito da Hamas lo scorso 7 ottobre.

Strage ospedale non effettuata da Israele

Il numero uno di Washington è poi intervenuto in merito all’esplosione all’ospedale di Gaza che è costata la vita a centinaia di persone “sulla base di quello che ho visto, sembra che sia stata effettuata dall’altra parte e non da voi”. “Sono molto rattristato per l’esplosione”, ha aggiunto ancora il leader americano.

Netanyahu: “7 ottobre come venti volte 11 settembre”

“Il 7 ottobre è in proporzione come venti volte l’11 settembre“, ha detto il premier israeliano che ha poi aggiunto: “Il chiaro messaggio che avete inviato ai nostri nemici di non mettere alla prova la nostra determinazione”. Netanyahu continuato: “Voglio ringraziarvi per essere venuti qui oggi e per il sostegno inequivocabile che avete dato a Israele durante questi tempi difficili, un sostegno che riflette la schiacciante volontà del popolo americano”. “Ho visto il vostro sostegno ogni giorno nell’ampiezza e nella profondità della cooperazione che abbiamo avuto dall’inizio di questa guerra”, ha aggiunto il leader di Tel Aviv parlando di cooperazione “veramente senza precedenti”. Netanyahu ha quindi lodato Biden per aver fornito a Israele “gli strumenti di cui abbiamo bisogno per difenderci”

