Una nave da crociera con a bordo circa 160 cittadini statunitensi e altri stranieri che hanno scelto di lasciare Israele è arrivata martedì a Limassol, il porto principale di Cipro. La Rhapsody of the Seas ha attraccato al porto alle prime luci dell’alba, portando con sé il primo gruppo di americani che le autorità statunitensi hanno deciso di evacuare da Israele. Saranno condotti in sistemazioni temporanee prima del volo di ritorno a casa.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata