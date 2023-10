Il presidente russo sentirà Netanyahu e Abu Mazen

Mosca accusa gli Stati Uniti per l’escalation della tensione in Medioriente. Il viceministro russo degli Esteri, Serghey Ryabkov, ha detto che gli Usa “impediscono” una “soluzione adeguata” della crisi. Lo riporta Ria Novosti. “Gli Stati Uniti sono i principali responsabili di questa crisi drammatica e grave, poiché questo paese, che per molti anni ha cercato di monopolizzare le soluzioni e ha ignorato le pertinenti risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, ora impedisce una soluzione adeguata”, aggiunge.

Nella giornata di oggi, 15 ottobre, è prevista una serie di colloqui telefonici sul tema del Medioriente tra il presidente russo, Vladimir Putin, e alcuni leader tra cui il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, e il presidente dell’Autorità nazionale palestinese, Mahmoud Abbas (Abu Mazen). Lo ha detto l’assistente del leader di Mosca Yuri Ushakov. Lo riporta Interfax. Putin, ha spiegato Ushakov, oltre a Netanyahu e Abbas sentirà anche il presidente egiziano, Abdel Fattah al Sisi. Nel corso delle conversazioni, ha sottolineato Ushakov, Putin esprimerà la posizione russa sul conflitto tra Israele e Hamas. “La cosa più importante in questa situazione è cessare immediatamente il fuoco e avviare il processo per una soluzione politica”, ha aggiunto Ushakov.

Putin sente Assad: “Fornire subito aiuti umanitari”

Il presidente russo Vladimir Putin ha invece avuto già questa mattina un colloquio telefonico con il presidente siriano Bashar al-Assad. Lo ha riferito l’ufficio del capo della repubblica araba sul proprio canale Telegram. I leader dei due Paesi “hanno sottolineato la necessità di fornire immediatamente aiuti umanitari ai civili” nella Striscia di Gaza, come si legge nel messaggio. Putin e Assad hanno anche chiesto la fine dei bombardamenti su Gaza e dello sfollamento forzato dei suoi residenti.

Mercoledì colloqui Putin-Xi a Pechino

Mercoledì, infine, il leader del Cremlino incontrerà il suo omologo cinese Xi Jinping a Pechino, in occasione del forum ‘One belt, one road’. Lo ha fatto sapere l’assistente di Putin Yuri Ushakov, come riporta Ria Novosti. Ushakov ha precisato che i colloqui tra Putin e Xi si terranno in due fasi: in un formato ampio e in un formato ristretto. “Quando due leader parlano, vengono effettivamente discusse le questioni più delicate, di cui il grande pubblico non ha bisogno di sapere”, ha sottolineato Ushakov.

