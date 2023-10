Colpito il campo profughi di Nuseirat nella Striscia, possibili altre vittime sotto la macerie

Almeno 18 membri di una famiglia sono stati uccisi in un attacco aereo israeliano che ha colpito il campo profughi di Nuseirat, nel mezzo della Striscia di Gaza assediata. Un rappresentante della famiglia ha detto che ci sono altre tre vittime ancora sotto le macerie. Molti residenti della Striscia di Gaza hanno riferito di alcuni degli attacchi aerei più intensi tra la fine di domenica e l’inizio di lunedì sulla Striscia mentre Israele si prepara per una invasione via terra nel Nord. La ritorsione di Israele sulla Striscia di Gaza ha devastato interi quartieri, ucciso oltre 2.700 palestinesi e ferito più di 9.700.

