Milano, 16 ott. (LaPresse) – L’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) ha avvertito che nella Striscia di Gaza restano solo “24 ore di acqua, elettricità e carburante” prima che si verifichi “una vera catastrofe”. Il direttore regionale dell’Oms per il Mediterraneo orientale, Ahmed Al-Mandhari, ha affermato che è necessario consentire al territorio bombardato e assediato di ricevere convogli di aiuti, attualmente bloccati al confine di Rafah con l’Egitto. Se gli aiuti non arrivano, i medici dovranno “preparare i certificati di morte per i loro pazienti”, ha aggiunto.

