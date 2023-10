Lo riportano i media locali

Spari sono stati esplosi in serata nel centro di Bruxelles, vicino place Sainctelette, e due persone sono morte. Lo riferisce la polizia, citata dai media locali. Stando alle prime informazioni note, gli spari sono stati esplosi intorno alle 19.15 e al momento non è stato fermato nessun sospettato. In alcune immagini amatoriali citate sempre dai media locali, si vede un uomo che indossa una giacca arancione fluorescente e un casco bianco, con un’arma da guerra in mano, mentre sale su uno scooter e fugge dal luogo della sparatoria. Solo un mese fa erano arrivate le condanne per gli attentati del 2016 nella capitale belga.

