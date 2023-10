Il Patriarca di Gerusalemme lo ha detto durante un incontro online

Il Patriarca di Gerusalemme, cardinale Pierbattista Pizzaballa, ha assicurato la propria disponibilità a offrirsi per uno scambio per liberare i bambini ostaggio di Hamas. In un incontro online con alcuni giornalisti, il 58enne ha anche sottolineato la difficoltà di una eventuale mediazione della Santa Sede.

