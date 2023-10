Il portavoce Andrea Tenenti a LaPresse: "La situazione al confine è abbastanza tesa"

Non ci saranno movimenti o spostamenti per Unifil, contingente Onu in Libano, dopo il razzo che ha colpito la base di Naqoura nel pomeriggio del 15 ottobre senza fare vittime. Lo ha detto a LaPresse il portavoce di Unifil, Andrea Tenenti. “La situazione (al confine tra Libano e Israele ndr.) al momento è abbastanza fluida, abbastanza tesa, ci sono stati diversi scontri a fuoco e scambi di razzi fra un Paese e l’altro quindi la situazione rimane abbastanza tesa”, ha affermato Tenenti e, alla domanda di LaPresse su eventuali movimenti e spostamenti del contingente alla luce di quanto accaduto, Tenenti ha risposto: “No, assolutamente no, niente cambia per quanto riguarda la missione“.

