Idf: "Colpiti oltre 100 obiettivi militari". Gli Stati Uniti inviano la portaerei Eisenohower nel Mediterraneo orientale

Nuova notte di bombardamenti sulla Striscia di Gaza, l’ottava dall’inizio del conflitto, mentre si attende l’inizio dell’offensiva via terra annunciata da Israele su larga scala. Su questo punto è intervenuto il premier Benjamin Netanyahu, che ieri ha visitato i kibbutz Be’eri e Kfar Aza, nel sud del Paese, teatro del massacro di Hamas lo scorso 7 ottobre. “Siamo pronti a entrare a gaza e ad allargare l’offensiva”, ha detto il primo ministro di Tel Aviv. Il portavoce dell’Idf (le Forze di Difesa Israeliane) ha però specificato che le operazioni militari prenderenao piede in modo significativo solo dopo che i civili avranno lasciato la Striscia. “L’offensiva sulla Striscia includerà un “attacco integrato e coordinato dall’aria, dal mare e da terra”, “con un’enfasi su una significativa operazione di terra”, ha fatto sapere.

Il tutto dopo che in mattinata l’Idf aveva annunciato l’uccisione di Ali Qadhi, o Ali Qadi, il comandante di Hamas che ha guidato l’attacco del 7 ottobre contro il sud di Israele. L’uomo, 37 anni, nel 2005 era stato arrestato per avere rapito e ucciso un israeliano che pare avesse lavorato per l’agenzia di sicurezza interna israeliana Shin Bet ed era poi stato liberato nel 2011 nell’ambito dello scambio di prigionieri per il rilascio di Gilad Shalit.

Usa inviano portaerei Eisenhower in Mediterraneo orientale

La portaerei americana Eisenhower si sta dirigento verso il Mediterraneo orientale. L’ordine all’unità navale americana è giunto nelle scorse ore da parte del segretario alla Difesa americano Lloyd Austin, che ha diffuso un comunicato. L’azione “è parte del nostro sforzo per scoraggiare azioni ostili contro Israele o qualsiasi tentativo di ampliare questa guerra in seguito all’attacco di Hamas a Israele – si legge nella nota -, lo Strike Group comprende l’incrociatore lanciamissili USS Philippine Sea (CG 58), i cacciatorpediniere lanciamissili USS Gravely (DDG 107) e USS Mason (DD 87) e Carrier Air Wing 3, con nove squadroni di aerei e personale del quartier generale imbarcato. L’Eisenhower si unirà al Gerald R. Ford Carrier Strike Group statunitense, arrivato all’inizio di questa settimana. La Ford CSG comprende la USS Normandy, la USS Thomas Hudner, la USS Ramage, la USS Carney e la USS Roosevelt. All’inizio della settimana, l’aeronautica americana ha annunciato il dispiegamento nella regione di squadroni di aerei da caccia F-15, F-16 e A-10. L’aumento della postura delle forze americane – conclude Austin – segnala l’impegno ferreo degli Stati Uniti nei confronti della sicurezza di Israele e la nostra determinazione a scoraggiare qualsiasi attore statale o non statale che cerchi di intensificare questa guerra”.

Idf, colpiti oltre cento obiettivi militari di Hamas

Le Forze di difesa israeliane hanno colpito oltre cento obiettivi militari situati a Zaytun, Khan Yunis e Jabaliya occidentale. “Questi attacchi hanno avuto un impatto sulle capacità dell’organizzazione terroristica Hamas – comunica l’Idf – prendendo di mira i suoi centri di comando operativo, composti militari, dozzine di lanciatori, postazioni di lancio di missili anticarro e posti di osservazione. Inoltre sono stati colpiti centri di comando operativo appartenenti all’organizzazione terroristica Jihad islamica”.

Idf, ucciso comandante responsabile massacro kibbutz Nirim

Nell’ambito dei vasti attacchi delle Forze di Difesa Israeliane contro agenti operativi di alto livello e infrastrutture terroristiche nella Striscia di Gaza, l’IDF e l’ISA hanno ucciso il comandante delle forze di Nukhba nel sud di Khan Yunis, responsabile del massacro del Kibbutz Nirim. Lo riferiscono le stesse forze di difesa israeliane. Secondo l’intelligence dell’ISA, aerei da combattimento dell’IDF hanno operato nella Striscia di Gaza e ieri notte hanno ucciso Billal Al Kedra, il comandante Nukhba delle forze nel sud di Khan Yunis, responsabile del massacro del Kibbutz Nirim. Sono stati uccisi anche agenti terroristici di Hamas e della Jihad islamica.

Dipartimento Stato Usa, 29 cittadini morti e 15 dispersi

Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha confermato che 29 cittadini statunitensi sono morti nel conflitto in corso tra Israele e Hamas e che 15 cittadini risultano dispersi. Lo riferisce Nbc. “Estendiamo le nostre più sentite condoglianze alle vittime e alle famiglie di tutte le persone colpite”, ha dichiarato il portavoce, aggiungendo che il Dipartimento non avrebbe commentato ulteriormente le identità delle persone uccise o le circostanze della loro morte. “Il governo degli Stati Uniti sta lavorando 24 ore su 24 per determinare dove si trovino e sta collaborando con il governo israeliano su ogni aspetto della crisi degli ostaggi, compresa la condivisione di informazioni e l’invio di esperti da tutto il governo degli Stati Uniti per consigliare il governo israeliano sugli sforzi di recupero degli ostaggi”, ha aggiunto.

Raid israeliano su aeroporto Aleppo in Siria

L’esercito israeliano ha attaccato l’aeroporto internazionale della città settentrionale di Aleppo, mettendolo fuori servizio. Lo riferiscono un osservatore di guerra dell’opposizione siriana e un media filogovernativo. Il quotidiano Al-Watan ha dichiarato che l’attacco di sabato sera ha colpito la pista dell’aeroporto di Aleppo, mettendola fuori servizio poche ore dopo che era stata riparata a seguito di un analogo attacco israeliano giovedì. Anche l’Osservatorio siriano per i diritti umani, con sede in Gran Bretagna, ha riferito che l’attacco ha colpito anche la pista dell’aeroporto di Aleppo. L’attacco all’aeroporto di Aleppo è avvenuto poco dopo il lancio di un razzo dalla Siria verso le alture del Golan controllate da Israele.

Min. Esteri Iran ha incontrato capo Hamas in Qatar

Il ministro degli Esteri iraniano Hossein Amirabdollahian e il capo dell’Ufficio politico palestinese di Hamas Ismail Haniyeh si sono incontrati e hanno avuto colloqui nella capitale del Qatar, Doha. Lo riferisce l’agenzia di stampa iraniana Irna. Amirabdollahian è arrivato in Qatar per la quarta tappa del suo viaggio dopo una serie di visite in Iraq, Siria e Libano.

Biden sente Netanyahu: lavoriamo per acqua e cibo a civili

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha discusso con il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu “il coordinamento degli Stati Uniti con le Nazioni Unite, l’Egitto, la Giordania, Israele e altri paesi della regione per garantire ai civili innocenti l’accesso all’acqua, al cibo e alle cure mediche”, riaffermando “il suo sostegno a tutti gli sforzi per proteggere i civili”. Lo rende noto la Casa Bianca, spiegando che questo pomeriggio Biden ha parlato con Netanyahu per “ribadire l’incrollabile sostegno degli Stati Uniti a Israele”. Biden ha aggiornato Netanyahu sul sostegno militare degli Stati Uniti e ha “ribadito il suo monito contro chiunque cerchi di espandere il conflitto”. “Mentre vengono alla luce ulteriori informazioni sulle brutali atrocità commesse da Hamas nell’ultima settimana, il Presidente Biden ha ribadito la necessità che tutti i Paesi condannino inequivocabilmente Hamas come organizzazione terroristica che non rappresenta le aspirazioni del popolo palestinese”, aggiunge la nota della Casa Bianca.

Oms invia aiuti umanitari a Gaza

Un carico di forniture dell’Organizzazione Mondiale della Sanità è atterrato all’aeroporto egiziano di el-Arish ed è destinato a Gaza quando sarà possibile l’accesso umanitario attraverso il confine, ha dichiarato sabato l’ONU. Il carico comprende generi di prima necessità per 300.000 persone e medicinali e materiali per 1.200 feriti, ha dichiarato l’ONU in un comunicato. L’ONU ha chiesto di aprire immediatamente il valico di frontiera di Rafah alle consegne umanitarie. “I feriti gravi, i malati e le persone vulnerabili non possono aspettare”, ha dichiarato l’organismo mondiale.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata