Il premier ad una riunione di gabinetto: "Lavoriamo 24 ore su 24"

Il premier israeliano Benjamin Netanyahu torna a tuonare contro contro i terroristi di Hamas. “Pensavano che saremmo crollati, ma li spezzeremo”, ha detto Netanyahu aprendo una riunione del gabinetto del governo di emergenza. Lo riporta The Times of Israel.

Il premier: “Lavoriamo 24 ore su 24”

“Lavoriamo 24 ore su 24 come una squadra, con un fronte unito”, ha affermato. “La nostra unità trasmette un messaggio chiaro al popolo, al nemico e al mondo”, ha aggiunto. “Ho visto i nostri meravigliosi guerrieri che ora sono in prima linea. Sanno che l’intera nazione è con loro”, ha spiegato Netanyahu. “Capiscono la portata del compito. Sono pronti ad agire in qualsiasi momento, per sterminare i mostri sanguinari che si sono ribellati contro di noi”, ha continuato.

