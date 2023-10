Discorso alla nazione del premier israeliano: "Alla fine della guerra saremo più forti di prima"

Nuovo discorso alla nazione del premier israeliano Benjamin Netanyahu. “Oggi, lo sapete tutti, stiamo combattendo per la patria, e stiamo combattendo come leoni”, ha detto il primo ministro che ha poi aggiunto: “Non dimenticheremo mai” l’assalto di Hamas, stiamo “colpendo duramente” ma “è solo l’inizio”. Netanyahu non ha dubbi sul futuro: “Distruggeremo Hamas e vinceremo, ma ci vorrà tempo”, ha aggiunto.

Saremo più forti di prima

Un concetto, quello della distruzione di Hamas, che Netanyahu ha ripetuto più volte. “Alla fine della guerra saremo più forti di prima”, ha tuonato il premier israeliano secondo cui “I nostri nemici hanno appena iniziato a pagare il prezzo” delle loro azioni.

