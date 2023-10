È salito a 1.900 vittime il bilancio delle vittime per gli attacchi israeliani, ucciso importante membro Hamas

Durante la recente incursione nella Striscia di Gaza l’esercito di Tel Aviv afferma di aver trovato i corpi di israeliani tenuti in ostaggio dai miliziani palestinesi di Hamas. Lo riporta Haaretz. Stamattina lo stesso esercito di Tel Aviv, con un post pubblicato su X, aveva parlato di circa 120 civili tenuti in ostaggio da Hamas da quando la guerra tra Israele e i miliziani palestinesi è iniziata.

Sarebbero 120 i civili in ostaggio di Hamas nella Striscia di Gaza. Lo affermano le forze israeliane di difesa (Idf). In un posto pubblicato sul suo account ufficiale X, l’esercito israeliano scrive: “Ad oggi, l’Idf ha confermato che oltre 120 civili sono tenuti prigionieri a Gaza dall’organizzazione terroristica Hamas”. Nelle passate ore nella Striscia si sono svolte incursioni che avevano tra i propri obiettivi la liberazione degli ostaggi.

Autorità Gaza: “In ultimi raid 324 morti, 126 bimbi”

Nei raid condotti nelle ultime 24 ore nella Striscia di Gaza sarebbero morte 324 persone, tra cui 126 bambini. Lo riferisce il ministero della Salute della Striscia di Gaza. Lo riportano i media internazionali. Tra le vittime anche 88 donne mentre i feriti, nello stesso lasso di tempo, sarebbero 1.088. In totale, in una settimana di bombardamenti nella Striscia, il bilancio è di 2.215 morti, tra cui ci sono 724 bambini.

Sirene d’allarme per razzi anche nel centro di Israele

Le sirene d’allarme per un possibile attacco missilistico suonano anche nel centro di Israele. Lo scrive il quotidiano israeliano Haaretz. In precedenza l’allarme era scattato nel sud del Paese spesso bersaglio dei lanci missilistici dalla Striscia di Gaza. Si tratta dei primi lanci dopo circa 10 ore di pausa, secondo uno schema già attuato da Hamas negli ultimi giorni. L’allerta in Israele, dunque, resta massima a una settimana dall’attacco su vasta scala lanciato dai miliziani palestinesi al potere a Gaza.

Esercito Israele: “Dolore per giornalista ucciso in Libano”

Il portavoce dell’esercito israeliano, Richard Hecht, nel corso di una conferenza stampa ha detto di essere “molto dispiaciuto” per la morte del giornalista della Reuters rimasto ucciso durante un bombardamento lungo il confine con il Libano. Lo riporta il Daily Star. “Siamo molto dispiaciuti per la morte del giornalista”, ha affermato Hecht, aggiungendo che l’esercito sta “indagando” sull’episodio che ha portato anche al ferimento di altri sei reporter.

Israele: “Evacuate nord Gaza, attaccheremo con forza”

Il portavoce principale dell’esercito israeliano, il contrammiraglio Daniel Hagari, afferma che le forze di Tel Aviv si stanno preparando per le prossime fasi della guerra e sollecita i palestinesi nel nord della Striscia di Gaza ad evacuare, dicendo che Israele sta per “attaccare” con “grande forza”. Lo riporta The Times of Israel. “Siamo schierati e fortemente preparati per le prossime fasi della guerra”, dice Hagari. “Stiamo preparando le forze, esaminando i piani, siamo preparati”. Nel nord della Striscia, sottolinea Hagari, “ci sono ancora cittadini che non sono stati evacuati. Chiunque scelga di non evacuare mette in pericolo se stesso e la sua famiglia. Attaccheremo con grande forza le zone che sono state evacuate”.

Riprende lancio razzi da Gaza verso Israele

Le sirene d’allarme hanno suonato in diverse città al confine con la Striscia Gaza anticipando un nuovo lancio di razzi da parte di Hamas verso Israele. Lo riporta il The Times of Israel che ricorda come si tratti del primo lancio di missili dopo circa 10 ore di pausa. Uno schema che ormai si ripete da tre giorni. Quattro sono caduti nella città di confine di Sderot causando ingenti danni ma nessun ferito. Un missile ha colpito una scuola, un altro la linea ferroviaria, mentre un terzo è caduto su una strada.

Onu: “Oltre 1300 edifici distrutti a Gaza”

Più di 1.300 edifici nella Striscia di Gaza sono stati distrutti a seguito dei raid israeliani. Lo afferma l’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (Ocha). Lo riporta il Daily Star. Ocha aggiunge che nel corso di una settimana di bombardamenti nella Striscia sono state distrutte 5.540 unità abitative e quasi 3.750 case sono state danneggiate in modo tale da risultare inabitabili.

Esercito Israele: “Attacchi su larga scala a Gaza”

L’esercito israeliano ha affermato che i suoi aerei da combattimento hanno condotto nell’ultimo giorno attacchi su larga scala in tutta la Striscia di Gaza contro decine di obiettivi di Hamas e agenti dell’unità di elite del gruppo palestinese ‘Nukhba’. Lo riporta la Cnn. Il ministero degli Interni di Gaza ha confermato che attacchi aerei hanno colpito diverse regioni di Gaza venerdì e sabato mattina. Tra le aree colpite, secondo il dicastero, ci sono il campo profughi di Al Nuseirat, le regioni nel nord di Gaza e Al Shanti nella parte occidentale di Gaza.Sono stati segnalati anche bombardamenti navali lungo la costa occidentale e ad ovest di Khan Younis.

Israele offre itinerari per evacuazione nord Gaza

In un messaggio in arabo, le forze di difesa israeliane (Idf) hanno invitato i residenti del nord della Striscia di Gaza a spostarsi verso sud usando i corridoi di evacuazione tra le 10 e le 16 locali di oggi (tra le 11 e le 17 in Italia). “Se hai a cuore te stesso e i tuoi cari, vai a sud come indicato”, affermano i militari. “Siate certi che i leader di Hamas si sono presi cura di se stessi e si stanno riparando dagli attacchi nella regione”, prosegue il messaggio. In precedenza l’Idf aveva esortato l’intera popolazione del nord della Striscia a spostarsi a sud.

Sinora 1900 morti in Striscia Gaza

È salito a 1900 vittime il bilancio degli attacchi israeliani nella Striscia di Gaza dopo il lancio dell’operazione militare contro Hamas. Lo riporta l’agenzia wafa citando fonti sanitarie secondo cui il numero complessivo dei feriti è salito a 7.696. Tra le vittime ci sono anche 614 bambini e 370 donne. Nell’ultimo giorno i morti sarebbero stati 256, tra cui 20 bambini, e i feriti 1.788. In Cisgiordania, sinora, il numero delle vittime è salito a 51, compresi alcuni bambini.

Diverse vittime in raid notturni su Gaza

I bombardamenti israeliani di questa notte su Gaza avrebbero provocato numerosi morti e feriti tra i civili. Lo scrive l’agenzia palestinese Maan, sottolineando che i raid avrebbero colpito anche edifici residenziali. Tra le zone più colpite dai missili israeliani ci sarebbero Jabalia (nel nord della Striscia) e Rafah, a sud della regione. I bombardamenti, secondo Maan, proseguono anche nella mattina di oggi, provocando altre vittime.

Ucciso importante membro Hamas

Le forze di difesa israeliane (Idf) affermano di aver ucciso un membro importante del gruppo terroristico Hamas in un attacco aereo notturno nella Striscia di Gaza. Lo riporta The Times of Israel. Il raid, secondo l’Idf, ha preso di mira il quartier generale da cui Hamas gestiva la sua attività aerea, uccidendo Murad Abu Murad, a capo proprio delle forze aeree di Hamas. Per l’Idf Murad ha avuto “ha avuto un ruolo importante nel guidare i terroristi durante il massacro” dello scorso fine settimana, compiuto anche attraverso attacchi dal cielo con i miliziani di Hamas giunti in deltaplano.

Esercito Israele colpisce postazioni Hezbollah in Libano

Ancora tensioni nel sud del Libano tra l’esercito israeliano ed Hezbollah nel quadro del conflitto esploso in Medioriente. Secondo il quotidiano israeliano Haaretz l’esercito di Tel Aviv avrebbe colpito postazioni delle milizie del ‘partito di Dio’ dopo che un velivolo non identificato si è infiltrato all’interno del territorio israeliano. Il possibile intervento di Hezbollah nel conflitto tra Israele e Hamas è una delle eventualità più temute.

Onu: “Oltre 400mila sfollati in Striscia Gaza”

Oltre 400mila palestinesi hanno lasciato le proprie case nella Striscia di Gaza e risultano sfollati all’interno della regione. Lo ha riferito l’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (Ocha). Lo riportano i media internazionali. “La maggior parte delle persone non ha accesso all’acqua potabile dopo che la fornitura attraverso la rete idrica e il funzionamento degli impianti di desalinizzazione/purificazione dell’acqua si sono interrotti”, afferma l’Ocha, secondo cui “come ultima risorsa, le persone consumano acqua salmastra proveniente dai pozzi agricoli, innescando gravi preoccupazioni sulla diffusione di malattie”.

Hezbollah: “Agiremo al momento giusto”

Hezbollah è “pienamente preparato” per unirsi ad Hamas nella sua lotta contro Israele e si muoverà “quando sarà il momento di agire”. Lo ha affermato il vicecapo di Hezbollah, Naim Qassem. Lo riportano i media internazionali. “Gli appelli dietro le quinte delle grandi potenze, dei Paesi arabi e degli inviati delle Nazioni Unite, direttamente e indirettamente, che ci dicono di non interferire non avranno alcun effetto”, ha assicurato Qassem. “Hezbollah conosce perfettamente i suoi compiti”, ha continuato. “Siamo preparati e pronti, pienamente pronti e seguiamo gli sviluppi momento per momento”, ha concluso.

Usa chiedono a Israele di rinviare attacco via terra

Gli Stati Uniti avrebbero chiesto a Israele di rinviare la sua offensiva via terra nella Striscia di Gaza. Lo riporta il Jerusalem post citando un rapporto ripreso da altri media israeliani. Gli Stati Uniti vorrebbero che l’attacco via terra venisse rinviato sino alla creazione di corridoi umanitari per favorire l’uscita dei civili dalla Striscia. Non è chiaro, tuttavia, quale sia stata la risposta di Israele alla richiesta americana.

Borrell: “Impossibile attuare piano evacuazione Gaza”

L’Alto rappresentante dell’Unione europea per gli Affari esteri e la sicurezza, Josep Borrel, ha dichiarato che il piano di Israele di evacuare più di un milione di persone dal nord di Gaza in un solo giorno è “assolutamente impossibile da attuare“. Lo riporta France 24. Parlando in conferenza stampa a Pechino, Borrell ha affermato: “Sto dicendo, rappresentando la posizione ufficiale dell’Unione europea” che il piano di evacuazione “è assolutamente impossibile da attuare”. “Immaginare di poter spostare un milione di persone in 24 ore in una situazione come quella di Gaza può essere solo una crisi umanitaria”, ha aggiunto.

