All'evento parteciperanno rappresentanti di oltre 130 paesi

Il presidente cileno Gabriel Boric è arrivato a Pechino domenica sera in vista del prossimo Forum legato alla Belt and Road Initiative, sulla nuova via della Seta. Boric è stato accolto da guardie d’onore e folla all’aeroporto, prima di essere scortato nel suo corteo di auto. La prossima settimana la Cina ospiterà un forum per presentare la nuova via della Seta, lanciata 10 anni fa per incrementare il commercio e gli investimenti migliorando i collegamenti della Cina con il resto del mondo. Secondo le autorità cinesi, al forum parteciperanno rappresentanti di oltre 130 Paesi.

