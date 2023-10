Il presidente russo ha parlato al vertice della Csi

Il presidente russo, Vladimir Putin, dice che in caso di operazione di terra di Israele a Gaza “le vittime civili saranno assolutamente inaccettabili“. Il leader del Cremlino lo ha affermato parlando al vertice della Csi, la Comunità degli Stati indipendenti composta da 9 delle ex repubbliche sovietiche, a cui si è aggiunto il Turkmenistan. Lo riporta l’agenzia Tass. “L’uso di armi pesanti nelle aree residenziali è una questione complessa, carica di gravi conseguenze per tutte le parti coinvolte”, ha aggiunto Putin.

