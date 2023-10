Nella notte ancora pesanti bombardamenti sulla Striscia. Messi in salvo 250 ostaggi di Hamas

Proseguono i bombardamenti di Israele su Gaza in risposta agli attacchi di Hamas di sabato scorso. Pesanti raid hanno colpito la Striscia nella notte tra il 12 e il 13 ottobre, e lo Stato ebraico ha diramato un ordine di evacuazione dal nord di Gaza per 1,1 milioni di persone entro le prossime 24 ore. Le forze armate israeliane dichiarano di aver messo in salvo 250 ostaggi precedentemente rapiti da Hamas. Ecco le ultime notizie. ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO

Diplomatico israeliano aggredito a Pechino

Un membro dello staff dell’ambasciata israeliana a Pechino è stato ricoverato in ospedale dopo essere stato aggredito. Lo fa sapere il ministero degli Esteri israeliano, come riportano i media israeliani. Il diplomatico è in condizioni stabili. È in corso un’indagine sul movente dell’attacco che, precisa il ministero degli Esteri israeliano, non è avvenuto all’ambasciata. Agli israeliani e agli ebrei di tutto il mondo è stato consigliato di stare in allerta oggi, data in cui Hamas ha indetto una ‘giornata di rabbia’.

Hamas: in raid Israele morti 13 ostaggi, anche stranieri

Le brigate Al Qassam di Hamas, ovvero il braccio armato del gruppo palestinese, ha dichiarato che 13 ostaggi sono stati uccisi negli attacchi aerei dell’esercito israeliano sulla Striscia di Gaza delle ultime 24 ore. Tra loro, fa sapere Hamas, c’erano anche ostaggi stranieri, anche se non sono state rese note le loro nazionalità.

Save the Children: “Grave preoccupazione”

” Siamo estremamente preoccupati per l’ordine militare israeliano di evacuare 1 milione di persone dal nord di Gaza in 24 ore, che avrà enormi conseguenze per i bambini. Chiediamo la sua revoca immediata e di consentire urgentemente l’accesso umanitario”, ha dichiarato Inger Ashing, Ceo di Save the Children International. “Siamo molto allarmati per il peggioramento della situazione nei territori palestinesi occupati e in Israele. Save the Children condanna con la massima fermezza l’uccisione di civili, soprattutto di bambini, che sono sempre i più vulnerabili in ogni conflitto e devono essere protetti. Hanno il diritto a una vita libera dalla violenza e a vivere in pace, indipendentemente dal luogo in cui sono nati e da quello in cui vivono. Il numero delle vittime – troppe delle quali sono minori – continua ad aumentare. Rapimenti, uccisioni e mutilazioni. Distruzione di case, ospedali e altre infrastrutture essenziali per il loro sostentamento. Sono tutte gravi violazioni dei diritti dei bambini”, ha aggiunto. “Quando è troppo è troppo. I bambini e le loro famiglie devono poter cercare sicurezza. L’assistenza umanitaria deve essere incrementata per rispondere alle esigenze della crisi, gli aiuti salvavita non possono essere negati ai bambini”, ha concluso.

Civili Gaza in marcia verso sud

Gli abitanti di Gaza City si stanno mettendo in marcia verso il sud della Striscia di Gaza, come ordinato dall’esercito di Israele. Nelle immagini che circolano sui media e sui social si vedono famiglie fare le valigie per poi incamminarsi in direzione sud.

Hamas ribadisce a civili Gaza: “Restate nelle vostre case”

L’Autorità di Hamas per gli Affari dei Rifugiati ha invitato i residenti nel nord della Striscia di Gaza a “rimanere saldi nelle vostre case e a resistere a questa disgustosa guerra psicologica condotta dall’occupazione” israeliana. Lo riporta Al Jazeera.

Egitto: “Israele vuole spingere palestinesi da noi”

Mezz’ora dopo l’ordine di evacuazione di massa a Gaza, il politico egiziano Mustafa Bakri ha accusato Israele di voler spingere i palestinesi in Egitto. “Sembra che questo avvertimento preannunci l’imminente aggressione di terra e lo spostamento forzato della popolazione della Striscia di Gaza verso il confine con l’Egitto, in modo da eliminare il sogno di creare uno Stato palestinese”, ha scritto Bakri in un post pubblicato sul social X. L’Egitto teme un afflusso massiccio di migranti al suo confine orientale. Ha chiesto che gli aiuti internazionali vengano convogliati attraverso il valico di Rafah con Gaza.

Idf a civili Gaza: “Evacuate a Sud, Hamas vi usa come scudo”

Le forze di difesa israeliane Idf “chiedono l’evacuazione di tutti i civili di Gaza City dalle loro case verso sud per la loro sicurezza e protezione e di spostarsi nell’area a sud del Wadi Gaza”. È quanto scrive l’Idf in una nota. “L’organizzazione terroristica di Hamas ha condotto una guerra contro lo Stato di Israele e Gaza City è un’area in cui si svolgono operazioni militari. Questa evacuazione è per la vostra sicurezza”, continua la nota, “potrete rientrare a Gaza City solo quando verrà fatto un altro annuncio che lo permetta. Non avvicinarsi all’area della barriera di sicurezza con lo Stato di Israele”. L’Idf aggiunge: “I terroristi di Hamas si nascondono a Gaza City all’interno di tunnel sotto le case e all’interno di edifici popolati da civili gazesi innocenti”. Per questo invitano i civili ad “allontanarsi dai terroristi di Hamas che vi stanno usando come scudi umani“. Nei prossimi giorni “l’Idf continuerà a operare in modo significativo a Gaza City e a fare sforzi notevoli per evitare di danneggiare i civili“.

Onu: da evacuazione Gaza conseguenze umanitarie devastanti

L’ordine di evacuazione generale per tutto il nord di Gaza da parte dell’esercito di Israele si applica anche a tutto il personale delle Nazioni Unite e alle centinaia di migliaia di persone che hanno trovato rifugio nelle scuole e in altre strutture delle Nazioni Unite da quando Israele ha lanciato attacchi aerei 24 ore su 24 sabato. “Le Nazioni Unite ritengono impossibile che un simile movimento abbia luogo senza conseguenze umanitarie devastanti”, ha affermato il portavoce delle Nazioni Unite Stephane Dujarric. “Le Nazioni Unite lanciano un forte appello affinché tale ordinanza, se confermata, venga annullata, evitando ciò che potrebbe trasformare quella che è già una tragedia in una situazione disastrosa”, ha aggiunto il portavoce. Un altro funzionario delle Nazioni Unite ha affermato che l’Onu starebbe cercando di ottenere chiarezza dai funzionari israeliani ai massimi livelli politici. “È assolutamente senza precedenti“, ha detto il funzionario, parlando a condizione di anonimato.

Portavoce Hamas a cittadini Gaza: “Non ascoltate appello”

Salama Marouf, capo dell’ufficio stampa del governo di Hamas, ha affermato che l’avviso di ricollocazione da parte di Israele rivolto agli abitanti della striscia di Gaza è stato un tentativo da parte israeliana “di trasmettere e diffondere falsa propaganda, con l’obiettivo di seminare confusione tra i cittadini e danneggiare la nostra coesione interna”. “Esortiamo i nostri cittadini a non impegnarsi in questi tentativi“, ha aggiunto il portavoce come riportato dal Jerusalem Post.

Israele ad abitanti Gaza: “Evacuate per vostra sicurezza”

“Questa evacuazione è per la vostra sicurezza“. Lo ha detto l’Esercito israeliano nell’avvertimento ai civili di Gaza City.

Forze armate Israele: in salvo 250 ostaggi

I soldati israeliani hanno portato in salvo circa 250 ostaggi nell’area circostante la striscia di Gaza. Lo riferisce l’Esercito Israeliano su X. L’unità d’élite della Flotilla 13 è stata schierata nell’area circostante la barriera di sicurezza di Gaza in uno sforzo congiunto per riprendere il controllo della postazione militare di Sufa. Oltre 60 terroristi di Hamas sono stati neutralizzati e 26 arrestati, tra cui Muhammad Abu A’ali, il vice comandante della divisione navale meridionale di Hamas.

Israele ordina evacuazione 1,1 milioni di persone da Gaza

L’esercito israeliano ha disposto l’evacuazione del nord di Gaza, regione che ospita 1,1 milioni di persone – circa la metà della popolazione del territorio – entro 24 ore. Lo ha detto un portavoce delle Nazioni Unite. L’ordine, consegnato alle Nazioni Unite, arriva mentre Israele lancia un’offensiva contro i militanti di Hamas. Il portavoce delle Nazioni Unite Stéphane Dujarric ha definito l’ordine “impossibile” senza “conseguenze umanitarie devastanti”. In precedenza, l’esercito israeliano aveva tartassato la Striscia di Gaza con attacchi aerei, preparandosi per una possibile invasione di terra e affermando che il suo assedio completo del territorio – che ha lasciato i palestinesi alla disperata ricerca di cibo, carburante e medicine – sarebbe rimasto in vigore finché i militanti di Hamas non avessero liberato circa 150 ostaggi. Israele ha interrotto la fornitura di beni di prima necessità e di elettricità ai 2,3 milioni di abitanti di Gaza e ha impedito l’ingresso di forniture dall’Egitto.

Nella notte pesanti bombardamenti su Gaza

Nella notte altri pesanti bombardamenti da parte delle forze armate israeliane nella striscia di Gaza. Ciò potrebbe segnalare un’imminente offensiva di terra, sebbene l’esercito israeliano non lo abbia ancora confermato, affermando che a riguardo non è stata ancora presa una decisione. L’incessante bombardamento su Gaza ha costretto i palestinesi a correre in strada, portando con sé i loro averi e cercando sicurezza. L’offensiva della notte è testimoniata da una serie di video postati sui social dall’Aeronautica isrealiana, che commenta: “Anche di notte, e in qualsiasi momento, centinaia di aerei della Iaf continuano ad attaccare con forza e a danneggiare gravemente le capacità del nemico”.

Human Rights Watch: Israele ha usato munizioni al fosforo a Gaza

L’esercito israeliano ha utilizzato munizioni al fosforo bianco vietate dalle convenzioni internazionali durante i bombardamenti sul Libano e sulla Striscia di Gaza. Lo afferma l’organizzazione per i diritti umani Human rights watch (Hrw), citata dall’agenzia Ria novosti.

Hamas accusa Israele di genocidio a Gaza

Hamas accusa Israele di aver compiuto un “genocidio” a Gaza. Lo dice alla tv Al Jazeera Ghazi Hamad, alto funzionario di Hamas, in una dichiarazione video, affermando anche che “i Paesi occidentali che offrono aiuto militare a Israele partecipano all’uccisione dei palestinesi invece di cercare una soluzione al conflitto e all’occupazione. Secondo Hamad “non esiste un’area sicura in cui le persone a Gaza possano cercare rifugio o riparo. Ogni area e ogni edificio è sotto possibile attacco. Tutti sono presi di mira e vulnerabili agli omicidi di Israele, comprese donne, bambini, anziani e persino i disabili”. Poi Hamad ha denunciato l’assedio “illegale e immorale” da parte di Israele a Gaza che impedisce l’ingresso nel territorio di carburante e forniture umanitarie. “I leader israeliani – dice Hamad – stanno dando chiare istruzioni al loro esercito di compiere un genocidio contro più di due milioni di cittadini nella Striscia di Gaza. Siamo di fronte a crimini senza precedenti nella storia moderna”.

Sicurezza Israele non aveva messo in allerta confine Gaza

Prima degli attacchi di Hamas di sabato i capi della sicurezza israeliani non hanno messo in massima allerta il confine di Gaza nonostante le informazioni sull’attività del gruppo. Lo riferisce Axios citando tre funzionari israeliani. L’intelligence israeliana la notte prima dell’attacco di Hamas ha colto segnali di attività irregolare a Gaza – viene spiegato – ma “i massimi leader della Difesa israeliana e dello Shin Bet hanno deciso di non mettere in massima allerta le forze militari ai confini dell’enclave”.

Macron: “Hamas è terrorismo, cerca distruzione Israele”

“Hamas è terrorismo. Cerca la distruzione di Israele“. Lo afferma il presidente francese Emmanuel Macron su X. “Parlo a nome di tutti noi – dice Macron – quando dico che condividiamo il dolore di Israele. Siamo legati a Israele dal dolore del lutto. In questo momento, 13 nostri connazionali sono morti durante gli attacchi. Risultano dispersi 17 connazionali, tra bambini e adulti, alcuni dei quali sicuramente tenuti in ostaggio. Faremo di tutto affinché vengano rilasciati”. Il leader dell’Eliseo aggiunge: “Noi francesi abbiamo vissuto questo dolore in prima persona. Abbiamo imparato a nostre spese che nulla può giustificare il terrorismo. La Francia condanna fermamente queste atrocità. Diciamolo chiaramente: Hamas è un’organizzazione terroristica. Cerca soprattutto la distruzione e l’annientamento del popolo di Israele e sa, in modo criminale e cinico, ciò che le sue azioni rivelano alla popolazione di Gaza. Questa non è una guerra tra israeliani e palestinesi, è una guerra intrapresa dai terroristi contro una nazione, uno Stato, una società, contro i valori democratici. Abbiamo assicurato a Israele e ai suoi cittadini che siamo al loro fianco e sosteniamo incondizionatamente la loro legittima risposta agli atti terroristici. Israele ha il diritto di difendersi ed eliminare i gruppi terroristici, compreso Hamas, in operazioni mirate, ma proteggendo le popolazioni civili, perché questo è il dovere delle democrazie. Sappiamo che l’unica risposta al terrorismo, l’unica possibile, è sempre una risposta forte e giusta, forte perché giusta. Hamas è un movimento terroristico. Soprattutto, cerca la distruzione e la morte di Israele. Le condizioni per una pace duratura sono note da tempo: garanzie essenziali per la sicurezza di Israele e uno Stato per i palestinesi“.

