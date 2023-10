Hamas ha invitato i civili a non ascoltare la direttiva dello Stato ebraico

In macchina, con i carretti e anche a piedi. Gli abitanti di Gaza City si stanno mettendo in marcia verso il sud della Striscia, come ordinato dall’esercito di Israele. Tel Aviv ha dato 24 ore di tempo ai circa 1,1 milioni di palestinesi per lasciare il nord di Gaza. Hamas ha invitato i civili a non ascoltare l’ordine di evacuazione israeliano, a “rimanere saldi nelle loro case e a resistere alla guerra psicologica dell’occupazione”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata