Ad accusare i militari sono state Human Rights Watch e Amnesty International

L’esercito israeliano (Idf) nega l’accusa di aver usato il fosforo bianco come arma a Gaza, dopo che Human Rights Watch (Hrw) ha pubblicato un report in cui si afferma che Israele lo ha utilizzato diverse volte in questo conflitto. “L’attuale accusa rivolta all’Idf è inequivocabilmente falsa”, si legge in un comunicato dell’esercito. “L’Idf non ha utilizzato tali munizioni”, aggiunge l’esercito.

Anche Amnesty International ha punta il dito contro i militari israeliani, sospettato di usare proiettili al fosforo bianco. “Il Crisis Evidence Lab di Amnesty ha verificato che le unità militari israeliane che colpiscono Gaza sono dotate di proiettili di artiglieria al fosforo bianco”, scrive l’organizzazione impegnata nella difesa dei diritti umani, in un post sui propri social. “Stiamo indagando su quello che sembra essere l’uso del fosforo bianco a Gaza, anche in un attacco vicino a un hotel sulla spiaggia di Gaza City”, si legge nel post.

Amnesty’s Crisis Evidence Lab has verified that Israeli military units striking Gaza are equipped with white phosphorus artillery rounds. We are investigating what appears to be the use of white phosphorus in Gaza, including in a strike near a hotel on the beach in Gaza City.

— Amnesty International (@amnesty) October 13, 2023