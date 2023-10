Lo riferisce il Dipartimento del Lavoro statunitense. L'indice della domanda finale è salito del 2,2% nei 12 mesi conclusi a settembre

L’indice dei prezzi alla produzione per la domanda finale negli Stati Uniti è aumentato dello 0,5% a settembre su base mensile destagionalizzata. Lo riferisce il Dipartimento del Lavoro Usa. I prezzi della domanda finale sono aumentati dello 0,7% in agosto e dello 0,6% in luglio. Su base non rettificata, l’indice della domanda finale è salito del 2,2% nei 12 mesi conclusi a settembre, l’aumento maggiore da quando era salito del 2,3% nei 12 mesi conclusi ad aprile.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata