Il leader di +Europa all'evento organizzato a Roma dal quotidiano Il Foglio

Riccardo Magi, segretario di +Europa, ha partecipato, con una delegazione del proprio partito, alla fiaccolata organizzata a Roma dal quotidiano Il Foglio per mostrare solidarietà alla comunità ebraica per quanto sta accadendo in Israele. “Il popolo è stato colpito da un atto inumano ed efferato nei confronti di civili inermi”, ha detto Magi aggiungendo che Hamas va disarmato “anche a beneficio dei civili palestinesi”. “Due stati e due popoli è un obiettivo che si è allontanato sempre di più negli ultimi 20 anni perché la questione arabo-israeliana è stata abbandonata dalla diplomazia internazionale. Ci sono delle responsabilità, anche recenti, di questo governo israeliano di non aver tentato di fare più passi avanti ma di aver creato condizioni peggiorative”, ha concluso il leader di +Europa.

