Il Maggiore dell'esercito israeliano Itai Veruv: "Non è un campo di battaglia. È un massacro"

Sulla strada che porta al villaggio rurale di Kfar Aza, i corpi dei militanti giacciono sparsi tra le carcasse delle auto bruciate. I muri e le porte di quelle che un tempo erano case di stucco ben tenute sono state fatte saltare in aria. Mentre i sacchi contenenti i corpi dei residenti uccisi attendono di essere identificati, l’odore di morte aleggia nell’aria calda del pomeriggio.

“Vedete i bambini, le madri, i padri nelle loro camere da letto e come i terroristi hanno ucciso”, ha detto martedì il Maggiore dell’esercito israeliano Itai Veruv, un veterano di 39 anni dell’esercito israeliano che ha guidato le forze che hanno recuperato il villaggio dai militanti, mentre si trovava in mezzo alle macerie. “Non è un campo di battaglia. È un massacro“. I militari israeliani hanno guidato un gruppo di giornalisti, tra cui un reporter dell’Associated Press, in un tour del kibbutz martedì, un giorno dopo averlo riconquistato da quello che hanno detto essere un gruppo di circa 70 combattenti di Hamas. Kfar Aza, circondato da fattorie e a pochi minuti di strada di campagna dal muro che Israele ha eretto intorno a Gaza, è una delle oltre 20 città e villaggi attaccati dai combattenti palestinesi sabato scorso. Prima dell’attacco, il kibbutz, il cui nome in inglese significa “villaggio di Gaza”, era un luogo modestamente prospero, con una scuola, una sinagoga e una popolazione di oltre 700 persone.

All’interno dell’insediamento, le porte di molte case sono state fatte saltare dai cardini dai militanti che hanno usato granate a propulsione di razzi. In tutta la città, i muri e le auto incendiate sono crivellati di fori di proiettile. Nelle camere da letto materassi sporchi di sangue, le camere di sicurezza non hanno resistito all’attacco, persino nei bagni. All’interno di una casa parzialmente distrutta, una citazione incorniciata di una popolare sigla televisiva accennava a ciò che Kfar Aza significava per i suoi residenti: “Ci sarò per te, perché anche tu ci sei per me”, si leggeva. “In questa casa siamo amici”.

Fuori, bombe a mano inesplose erano sparse sul terreno. A pochi minuti di distanza, una bandiera di Hamas giaceva accartocciata nella terra vicino a un parapendio, usato dai militanti per attaccare in aereo. Quando i giornalisti sono stati scortati in città martedì, i soccorritori avevano già rimosso i corpi della maggior parte degli abitanti del villaggio uccisi nell’attacco. Ma i giornalisti hanno assistito al trasporto di altri sacchi contenenti corpi su un camion e poi in un terreno di fronte alla sinagoga di Kfar Aza, dove gli operatori hanno attaccato le targhette con i nomi. Un reporter dell’AP ha visto i corpi di circa 20 persone, molti dei quali gravemente gonfi e sfigurati.

Veruv, in pensione dall’esercito da otto anni prima di essere richiamato sabato, ha detto che la scena era diversa da qualsiasi altra a cui avesse mai assistito, anche in un Paese dove gli scontri violenti con Hamas e altri gruppi militanti sono frequenti. Un portavoce militare, il maggiore Doron Spielman, ha concordato, paragonando il bilancio di Kfar Aza e dei villaggi vicini che ha visitato alle scene a cui ha assistito da newyorkese dopo gli attacchi terroristici dell’11 settembre 2001. “Ricordo di aver vissuto l’11 settembre e di essermi svegliato il giorno dopo, la settimana successiva, e tutto era cambiato”, ha detto. “È di nuovo la stessa cosa. Ma peggio, perché siamo un Paese così piccolo”.

