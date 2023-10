L'esercito israeliano non aveva conferme in merito alla notizia riportata dai media locali. Hamas ha parlato di "accuse inventate"

Neonati e bambini piccoli sono stati trovati “decapitati” a Kfar Aza, nel sud di Israele, dopo gli attacchi di Hamas al kibbutz dove vivevano. A confermare la notizia – come riportato dalla Cnn – Tal Heinrich, portavoce del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. In mattinata l’esercito israeliano aveva detto di non avere conferme in merito alla notizia riportata ieri dalla tv israeliana i24. Anche Hamas ha parlato di “accuse inventate” e promosse “da alcuni media occidentali, che adottano in modo non professionale la narrativa sionista piena di bugie e calunnie contro il nostro popolo palestinese e la sua resistenza”.¬†

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata