“Affermiamo categoricamente la falsità delle accuse inventate promosse da alcuni media occidentali, che adottano in modo non professionale la narrativa sionista piena di bugie e calunnie contro il nostro popolo palestinese e la sua resistenza. L’ultima delle quali è stata l’affermazione di aver ucciso bambini, decapitandoli e prendendo di mira i civili”. È quanto scrive Hamas in un comunicato, come riporta Al Jazeera. Il gruppo palestinese ha invitato i media occidentali a “non schierarsi ciecamente con la narrativa sionista, che è piena di bugie e calunnie”.

Esercito israeliano: “No conferme su bambini decapitati da Hamas”

L’esercito israeliano ha dichiarato di non avere conferme delle affermazioni diffuse dalla stampa israeliana e sui social secondo cui membri di Hamas avrebbero decapitato bambini israeliani. “Abbiamo visto la notizia, ma non abbiamo dettagli o conferme al riguardo”, ha detto un portavoce dell’esercito israeliano all’agenzia di stampa turca Anadolou. Era stata la tv israeliana i24 a riferire che i militari israeliani avevano trovato bambini decapitati nel kibbutz di Kfar Aza, preso d’assalto dai miliziani di Hamas.

L’esercito aveva permesso alla stampa di poter visionare la zona dell’attacco e riferito di una quarantina fra neonati e bambini uccisi, alcuni dei quali decapitati.

