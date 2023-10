L'intervista di Associated Press a Noam Sagi, che vive a Londra e ha perso i contatti con la donna

Noam Sagi, residente a Londra, ha lanciato un appello per avere informazioni sulla madre 75enne, scomparsa dopo una presunta irruzione di Hamas nel suo kibbutz vicino alla Striscia di Gaza. L’uomo la ha sentita al telefono mentre entrava in una ‘safe room’ e poi ha perso i contatti. Anche se non ci sono notizie ufficiali su cosa sia successo a sua madre, i vicini dicono che è scomparsa e Sagi crede che sia stata rapita dagli incursori.

“Sappiamo che non è sulla lista dei morti. Sappiamo che non è sulla lista dei feriti. Sappiamo che non è nella lista dei sopravvissuti“, ha detto Sagi ad Associated Press. Ada Sagi è nata in Israele, figlia di sopravvissuti all’Olocausto provenienti dalla Polonia. Sagi spera che le conoscenze linguistiche di sua madre la aiutino a negoziare con i sequestratori, ma si appella alla comunità internazionale per ottenere assistenza.

