Salvini: "Cantieri finanziati per 70 miliardi, andremo ben oltre il Pnrr"

“Fra Piemonte, Liguria e Lombardia, il vecchio famoso triangolo industriale Torino-Milano-Genova, oggi abbiamo cantieri finanziati per 70 miliardi di euro. Questo non ha precedenti nella storia repubblicana, e andremo così ben oltre il Pnrr. Alcune opere, penso alla Torino-Lione, al Terzo valico che in un’ora collegherà Genova a Torino e a Milano, penso al retroporto di Alessandria, porteranno lavoro e lavoro. In un tessuto industriale, poi, come quello piemontese, che negli ultimi anni ha sofferto molto. Per quello che mi riguarda ho cantieri aperti e finanziati per almeno i prossimi cinque anni”. Lo ha detto il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini, in un punto stampa a Ghislarengo (Vercelli) per la cerimonia di avvio dei lavori della Pedemontana Piemontese.