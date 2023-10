Si vedono persone insanguinate, o a terra. Una donna viene portata via in un'auto

Un video di una dashcam, ottenuto da Associated Press, mostra i giovani che partecipano al rave ‘Tribe of Nova Trance’ vicino al Kibbutz Re’im, nel sud di Israele, attaccati da militanti di Hamas sabato scorso.

Il video mostra un uomo che spara con una pistola e poi trascina via un uomo con una maglietta insanguinata. Un’altra persona viene vista sdraiata a terra accanto a un’auto prima che un uomo armato le si avvicini e gli spari. Un altro gruppo di persone, una delle quali indossa un passamontagna e impugna una pistola, viene ripreso dalla stessa dashcam quasi tre ore dopo, in base all’ora indicata sul video. Gli uomini circondano un’auto, fanno scendere una donna e la portano via. Altri filmati – forniti da una telecamera di un drone dei servizi di emergenza – mostrano una fila di auto carbonizzate con tratti di strada e di terreno carbonizzati.

Associated Press, che segnala come fonte per le immagini SOUTH FIRST RESPONDERS, non è stata in grado di confermare in modo indipendente se l’uomo e la donna visti nel video siano tra gli ostaggi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata