Salvini:" Contrastare Vannacci? Non ho tempo da perdere e nessuna paura"

“Come fare a contrastare Vannacci nei prossimi mesi? Io ho tanto di quel lavoro da fare che non ho tempo da perdere per contrastare né Schlein, né Vannacci, né Conte”. Così il vicepremier e segretario della Lega, Matteo Salvini, in un punto stampa a Ghislarengo (Vercelli) per la cerimonia di avvio dei lavori della Pedemontana Piemontese. “Stiamo lavorando, stiamo crescendo e penso che il centrodestra abbia tutte le possibilità di rivincere le elezioni l’anno prossimo, senza aver paura di nessuno. Vanno tutti osservati con rispetto e attenzione, ma non abbiamo paura di nessuno”, conclude il titolare del Mit. “Il nuovo attacco di Trump a Meloni? Non commento più queste cose” ha sottolineato Salvini.