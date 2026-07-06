Ue, Salvini: "Adesione Ucraina tutta da discutere, no a canali privilegiati"

“La pre-adesione della Serbia all’Ue è in corso da anni e anni, mentre per quanto riguarda l’Ucraina si parla di alcune settimane. E’ giusto che nessuno salti la fila. La Serbia è più vicina a noi culturalmente, economicamente, per storia, per cultura, per religione rispetto ad altri paesi dove ci sono altre culture e altre radici”. Così il vicepremier e segretario della Lega, Matteo Salvini, in un punto stampa a Ghislarengo (Vercelli) per la cerimonia di avvio dei lavori della Pedemontana Piemontese. “Ritengo giusto che nessuno abbia canali privilegiati – continua il titolare del Mit – e per quello che mi riguarda l’adesione all’Unione europea dell’Ucraina è tutta da discutere. Serbia o la vicina Albania sono molto più avanti, sono molto più vicine”.