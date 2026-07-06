Sala: "Da Vannacci un passato difficile da riproporre"

“La proposta di Vannacci va un po’ al di là del tema sicurezza: è la proposta di una visione di società che è un ritorno al passato, ma è un passato difficile da riproporre”. A dirlo è il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in risposta a chi gli chiedeva se la sensazione di insicurezza porterà voti all’ex generale Roberto Vannacci, a margine della conferenza stampa di presentazione delle iniziative culturali collegate al Gran Premio d’Italia 2026 di Formula 1, al Teatro alla Scala. “È chiaro che lui non attinge al vuoto, ma certamente ha messo in difficoltà la Lega, che aveva perso l’identità”, ha concluso Sala.