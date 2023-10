Si tratta della zona di Rimal, dove sono presenti le basi di Hamas

Israele ha bombardato il centro di Gaza City, sede delle basi e dei centri di Hamas, con attacchi incessanti fino alle prime ore di martedì. I video diffusi dalle Forze armate israeliane (Idf) mostrano i jet da combattimento che hanno preso di mira diverse località di Gaza. Hamas ha dichiarato che ucciderà gli ostaggi se gli attacchi di Israele prenderanno di mira i civili senza preavviso.

L’esercito israeliano ha dichiarato di aver colpito nella notte centinaia di obiettivi di Hamas nella zona di Rimal a Gaza, che ospita i ministeri e gli edifici governativi di Hamas. I video sono stati diffusi dall’Idf e Associated Press non ha potuto verificare in modo indipendente data e luogo delle immagini.

