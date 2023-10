Edifici distrutti e carri armati per le strade

Gli abitanti della città israeliana di Sderot si sono svegliati con il suono delle sirene d’allarme, il rumore dei missili e i soldati per le vie. Sono le conseguenze degli attacchi perpetrati da Hamas. Le immagini mostrano edifici distrutti e carri armati per le strade. Una situazione di terrore che fino ad ora ha causato la more di oltre 600 persone tra israeliani e palestinesi.

