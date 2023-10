L'ex presidente accetterebbe un ruolo a breve termine per fungere da "unificatore" per il Gop

L’ex presidente americano Donald Trump ha dichiarato che potrebbe accettare un ruolo a breve termine come presidente della Camera dei Rappresentanti per fungere da “unificatore” per il Partito Repubblicano, fino a quando i legislatori non prenderanno una decisione su chi dovrebbe assumere l’incarico sostituendo definitivamente Kevin McCarthy. “Mi è stato chiesto di parlare come unificatore perché ho tanti amici al Congresso”, ha detto Trump a Fox News Digital. “Se non ottengono il voto, mi hanno chiesto di prendere in considerazione l’idea di assumere la carica fino a quando non troveranno qualcuno a lungo termine”.

Trump appoggia la candidatura di Jordan

In ogni caso, l’ex presidente Usa ha appoggiato ufficialmente la candidatura di Jim Jordan come successore di McCarthy. “Il deputato Jim Jordan è stato una star molto prima di fare il suo viaggio di successo a Washington, D.C., rappresentando il quarto distretto congressuale dell’Ohio”, ha scritto il tycoon sul suo social, Truth. “Sarà un grande speaker della Camera e ha il mio completo e totale appoggio!“, ha aggiunto. Jordan è stato un combattivo presidente della commissione giudiziaria della Camera e da tempo è difensore di Trump. Ha anche fatto parte di un gruppo di repubblicani che hanno lavorato con Trump per ribaltare la sua sconfitta alle elezioni del 2020 prima dell’assalto di Capitol Hill del 6 gennaio.

