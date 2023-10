Migliaia di persone sono state costrette a lasciare le loro case

A causa di un’alluvione è esondato un lago glaciale in alta montagna nello stato indiano del Sikkim, nella regione montuosa dell’Himalaya. L’acqua ha fatto saltare una grande diga idroelettrica nel nord-est dell’India e si è riversata nelle città della sottostante valle del Lanchan, uccidendo almeno 31 persone. L’acqua gelida ha travolto le città di montagna, spazzando via case e ponti e costringendo migliaia di persone a lasciare le loro case. Undici ponti sono stati spazzati via dalle inondazioni, che hanno colpito anche le condutture e danneggiato o distrutto più di 270 case in quattro distretti. Diverse città, tra cui Dikchu e Rangpo nel bacino del Teesta, sono state inondate e le scuole di quattro distretti sono state chiuse fino a domenica.

