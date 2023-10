Forti piogge nello Stato di Sikkim: il bilancio è di 14 morti e 100 dispersi

Città coperte da acqua e fango, strade spaccate in due e una diga distrutta. Sono solo alcuni dei danni creati dalle alluvioni che hanno colpito lo Stato di Sikkim, in India, in particolare lungo il fiume Teesta nella valle del Lachen. Il bilancio è di 100 dispersi, tra cui 22 soldati, e 14 vittime. Oltre 2mila persone sono state tratte in salvo mentre nel complesso le inondazioni hanno colpito più di 22mila abitanti. Il maltempo ha distrutto anche ponti, condutture idrauliche e oltre 270 case.

