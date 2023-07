Il Paese si trova in mezzo a un'ondata di caldo senza precedenti

Il Ministero russo per le Emergenze ha condiviso il video del personale che aiuta a spegnere gli incendi nel sud della Turchia in mezzo a un’ondata di caldo senza precedenti nel bacino del Mediterraneo. Le immagini mostrano un Beriev Be-200 anfibio che raccoglie acqua di mare e la scarica sulle zone collinari della costa turca vicino ad Antalya, una popolare destinazione estiva per i vacanzieri russi. Il ministero di Mosca ha affermato che l’aereo ha scaricato oltre 800 tonnellate di acqua nei pressi dellocalità turistica di Kemer. Il consolato russo ad Antalya ha invitato i suoi cittadini a rimanere nei loro hotel mentre il fumo degli incendi attanagliava le aree della riviera turca.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata