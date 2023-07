Evacuate oltre 20mila persone, tra cui molti turisti

Non si placano gli incendi a Rodi, in Grecia. Le fiamme avvolgono l’isola per l’ottavo giorno consecutivo con temperature che superano i 40°. Le autorità hanno dichiarato che sono state evacuate oltre 20mila persone, tra cui molti turisti. Molte altri sono stati costretti ad abbandonare le isole di Corfù ed Eubea. Dei canadair sono entrati in azione nel tentativo di arginare i roghi che si stanno espandendo verso le zone interne e le aree forestali montane. Secondo i funzionari dell’Unione europea l’aumento della frequenza e dell’intensità degli incendi è dovuta al cambiamento climatico.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata