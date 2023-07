I manifestanti contestano la riforma giudiziaria. Sei gli arresti

Sei persone sono state arrestate, sinora, nelle proteste in corso a Gerusalemme davanti alla Knesset (il parlamento israeliano) contro la riforma della giustizia voluta dal governo di destra guidato da Benjamin Netanyahu, nel giorno in cui la controversa legge è attesa alla prova dell’aula. Lo riporta The Times of Israel che cita la polizia israeliana. Secondo le forze dell’ordine i manifestanti hanno tentato di sfondare il cordone di polizia.

