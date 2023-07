Continuano le manifestazioni contro la controversa riforma della giustizia voluta Netanyahu

Centinaia di israeliani si sono accampati vicino al Parlamento di Gerusalemme domenica per protestare contro il controverso piano di revisione giudiziaria del governo. L’avvallamento sotto la Knesset costellato di tende color argento, molte delle quali drappeggiate con bandiere israeliane. I manifestanti hanno fatto stretching mattutino all’inizio della sessione parlamentare. I manifestanti, che provengono da un’ampia fascia della società israeliana, considerano la revisione come una presa di potere alimentata dalle rimostranze personali e politiche del premier Netanyahu – che è sotto processo per corruzione – e dei suoi partner che vogliono approfondire il controllo di Israele sulla Cisgiordania. I legislatori sono pronti a votare una misura di revisione che limiterebbe i poteri di supervisione della Corte Suprema, impedendo ai giudici di annullare le decisioni del governo sulla base della loro “irragionevolezza”. Il voto di lunedì segnerebbe il primo importante atto legislativo da approvare.

