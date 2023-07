17 villaggi sono stati evacuati

Prosegue l’emergenza incendi in Grecia che ha portato le autorità a ordinare l’evacuazione da 17 villaggi nella sola isola di Corfù. Lo riportano i media greci. Le fiamme che stanno divampando a Corfù sono ben visibili anche dalla costa dell’Albania. Roghi hanno interessato anche altre località greche, come Agios, Karystos, Rodi e Ylikis. Nella giornata di di domenica, secondo la tv greca Ert, si sono verificati 64 incendi boschivi, portando a 82 il totale dei roghi che hanno richiesto l’intervento dei vigili del fuoco. A Rodi le operazioni di spegnimento sono proseguite per tutta la notte. A Karystos le fiamme hanno raggiunto i 20 metri di altezza e il sindaco ha chiesto un maggior impiego mezzi aerei nelle operazioni di spegnimento. A Santos le autorità hanno disposto l’evacuazione dei villaggi di Kastro e Bank Achaia.

