Cittadini in protesta contro la legge voluta dal governo di Netanyahu. Molti sono partiti a piedi da Tel Aviv

Oltre 200mila manifestanti stanno marciando verso il parlamento israeliano (Knesset) a Gerusalemme. Questa protesta viene definita dai media locali come l’ultimo disperato tentativo di fermare la riforma della Giustizia voluta dal governo di Benjamin Netanyahu. Vicino alla Knesset si sarebbero radunate circa 85mila persone mentre almeno altre 100mila si sono riversate per le strade di Gerusalemme, 14mila ad Haifa e 10mila a Netanyha. Altre manifestazioni minori sarebbero in corso in numerose altre città e comuni in tutto il Paese. Molte persone, inoltre, hanno intrapreso un viaggio di quattro giorni da Tel Aviv.

