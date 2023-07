Una donna e tre bambini sono stati trovati morti in una casa in Oklahoma: si sospetta un omicidio-suicidio. L’allarme è partito dalla piccola cittadina di Verfigris, a est di Tulsa: una donna ha dichiarato di essere stata presa in ostaggio in un garage da un’altra donna che imbracciava una pistola.

La donna ha detto che nell’abitazione erano presenti dei bambini. Le forze dell’ordine hanno circondato l’abitazione e, una volta entrate nella casa, hanno trovato una donna e tre bambini senza vita.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata