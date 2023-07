I cittadini sono scesi in strada per chiedere le dimissioni del primo ministro e per manifestare contro l'aumento dei prezzi del carburante

Impazzano le proteste a Port-au-Prince, Capitale di Haiti. I cittadini sono scesi in strada per chiedere le dimissioni del presidente e primo ministro Ariel Henry (succeduto a Jovenel Moïse dopo il suo assassinio nel 2021) e per manifestare contro l’aumento dei prezzi del carburante. Diverse persone hanno bruciato pneumatici e lanciato pietre contro la polizia che ha risposto con l’uso di gas lacrimogeni. In molti accusano il leader politico di non intervenire a sufficienza per sedare la violenza che regna nelle strade di Port-au-Prince. Gran parte del territorio della città, infatti, è controllato da bande criminali.

