A Roma l'evento della Fondazione Med-Or

Si è tenuto oggi a Roma l’evento “Italia, Europa, Mediterraneo” promosso dalla Fondazione Med-Or, costola di Leonardo S.p.a, presieduta da Marco Minniti e che ha come l’obiettivo di promuovere attività culturali, di ricerca e formazione scientifica, al fine di rafforzare i legami, gli scambi e i rapporti internazionali tra l’Italia e i Paesi dell’area del Mediterraneo allargato fino al Sahel, Corno d’Africa e Mar Rosso e del Medio ed Estremo Oriente. Tra gli oratori della serata il Ministro della Difesa, Guido Crosetto, l’amministratore delegato di Fincantieri, Pierroberto Folgiero e di Leonardo S.p.A, Roberto Cingolani, moderati dalla giornalista Monica Maggioni. “Nel momento in cui una parte consistente dell’interesse nazionale si gioca fuori dai confini nazionali è decisivo che l’Italia si presenti come un sistema Paese”, ha detto Minniti parlando con i giornalisti: “Nel momento in cui si parla dell’affermazione dell’Italia fuori dai confini nazionali il Paese si muove insieme e soprattutto quel sistema paese rimane in una democrazia dell’alternanza, dove si alternano coalizioni di diverso colore politico ed è importantissimo ci sia un sistema Paese che consente all’Italia di attraversare tutti i momenti, anche quelli più difficili”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata