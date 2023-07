La struttura può accogliere 500 persone

Una chiatta per ospitare richiedenti asilo è stata approntata ed è arrivata al largo del Dorset in Gran Bretagna, trascinata da un rimorchiatore. Potrà dare alloggio a 500 migranti dopo che il Parlamento di Londra ha approvato una legge in materia. Il provvedimento è volto a scoraggiare pericolose traversate con barche improvvisate.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata