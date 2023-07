Il presidente turco ha tenuto una conferenza stampa prima della sua partenza per l'Arabia Saudita

“Nonostante la dichiarazione fatta oggi, credo che il presidente russo Putin voglia che questo ponte umanitario continui“. È il commento rilasciato dal presidente turco Recep Tayyip Erdogan dopo che il Cremlino ha annunciato di non voler proseguire l’accordo per l’esportazione di grano dall’Ucraina in scadenza nella giornata di oggi. Erdogan ha tenuto una conferenza stampa all’aeroporto Ataturk prima della sua partenza per l’Arabia Saudita. In merito all’intenzione ufficializzata dal Cremlino di non voler prolungare l’accordo sul grano Erdogan ha annunciato la volontà di avere un colloquio telefonico con il leader di Mosca, Vladimir Putin “senza aspettare agosto” ovvero il mese in cui il presidente russo è atteso in visita in Turchia. Il viaggio di Putin era stato annunciato dallo stesso Erdogan in occasione del suo incontro con il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, a inizio luglio.

