Primo compleanno da regina per Camilla, consorte di Re Carlo III, che oggi compie 76 anni. Per la ricorrenza l’account ufficiale della famiglia reale ha pubblicato un omaggio a Camilla sia su Instagram che su Twitter condvidendo foto sorridenti della moglie di re Carlo III. Anche il Principe e la Principessa di Galles hanno inviato i loro auguri con una story su Instagram e così molte persone comuni. Inoltre in suo onore due diverse compagnie, la ‘The King’s Troop Royal Horse Artillery’ e la ‘The Honorable Artillery Company’, lanceranno rispettivamente 41 e 62 salve di cannone alle 12 e alle 13 ora di Londra.

Wishing Her Majesty The Queen a very Happy Birthday today! Her Majesty is pictured here at her Coronation alongside His Majesty The King at Westminster Abbey in May. pic.twitter.com/aqObDmEqEK — Westminster Abbey (@wabbey) July 17, 2023

A very happy birthday to Her Majesty The Queen! 🎂 pic.twitter.com/PFOyVvclQQ — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) July 17, 2023

