Anche gli accusati sono tedeschi, come la vittima. Polizia alla ricerca di un terzo complice

La polizia thailandese ha arrestato due cittadini tedeschi in relazione al rapimento e all’uccisione di un altro tedesco, il cui corpo smembrato è stato trovato in un congelatore in una casa nel sud della Thailandia. Un uomo tedesco di 52 anni è stato arrestato martedì sera a Bangkok e una donna tedesca di 47 anni si è consegnata alla polizia all’inizio della giornata, secondo il quotidiano Khaosod, che cita le parole di Tawee Kudthalaeng, il capo della polizia della città di Nong Prue dove è stato ritrovato il corpo della vittima. Raggiunto dall’Associated Press, Tawee ha confermato gli arresti e ha detto che i due erano stati accusati di omicidio, aggiungendo che un terzo sospetto risulta ancora ricercato. In precedenza il capo della polizia di Nong Prue aveva affermato che il suo ufficio stava indagando su cittadini tedeschi e thailandesi come sospetti nel caso.

La vittima, il 62enne Hans-Peter Mack

Il corpo di Hans-Peter Mack, un agente immobiliare di 62 anni, è stato trovato lunedì sera in un congelatore in una casa a Nong Prue, un insediamento di lusso popolare tra gli stranieri a nord-est di Pattaya, nella provincia di Chonburi. L’uomo era scomparso da una settimana ed è stato visto l’ultima volta alla guida della sua berlina Mercedes a Pattaya, la città costiera dove viveva con la moglie thailandese. La polizia ha detto che una grande quantità di denaro mancava dal conto bancario di Mack, circostanza che si ritiene sia collegata all’omicidio.

