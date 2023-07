Gli investigatori hanno localizzato il cadavere utilizzando le telecamere di sicurezza. Si crede che l'omicidio sia collegato alla criminalità

Il corpo smembrato di un uomo d’affari tedesco di 62 anni, scomparso da una settimana, è stato ritrovato nel congelatore di una casa nel sud della Thailandia. Tawee Kudthalaeng, capo della polizia nella città di Nong Prue, ha detto che il corpo di Hans-Peter Mack è stato rinvenuto intorno alle 23 (ora locale) di lunedì 10 luglio. Gli investigatori sono stati in grado di localizzare il cadavere utilizzando i filmati delle telecamere di sicurezza della zona. La vittima sarebbe stata vista l’ultima volta alla guida della sua berlina Mercedes a Pattaya. La famiglia che ha distribuito l’annuncio della scomparsa per le vie della città offriva una ricompensa di 3milioni di baht (circa 78mila euro) a chiunque potesse aiutare a ritrovare il 62enne. Mack viveva a Pattaya con la moglie thailandese e lavorava come agente immobiliare. Era residente in Thailandia da diversi anni. Secondo gli agenti, c’erano tracce di quello che sembrava essere un solvente per la pulizia sui sedili, sul cruscotto, sul volante e in altre zone della sua auto. Il capo della polizia, inoltre, ha detto che gli investigatori hanno verificato che mancava una grande quantità di denaro dal conto bancario di Mack. Una circostanza che si ritiene sia collegata alla criminalità.

