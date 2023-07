I leader del G7 hanno posato, al termine del vertice Nato a Vilnius, in Lituania, per una foto di rito con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, poco dopo aver annunciato un patto di sicurezza che aiuterà il paese di Kiev a rafforzare le sue forze armate a lungo termine. Zelensky ha accolto con favore gli accordi raggiunti in termini di ricezione di armi e munizioni per combattere l’invasione della Russia anche se ha espresso disappunto per la mancanza di un percorso chiaro per l’adesione del suo paese all’alleanza atlantica. “La delegazione di Kiev sta portando a casa una significativa vittoria in termini di sicurezza per l’Ucraina, per il nostro Paese, per il nostro popolo, per i nostri figli”, ha affermato Zelensky affiancato dal presidente degli Stati Uniti Joe Biden e dagli altri leader del Gruppo delle sette nazioni democratiche più potenti.

