Secondo giorno del summit dell'Alleanza Atlantica a Vilnius

A Vilnius, capitale della Lituania, è il secondo giorno del vertice della Nato.

Zelensky: “Su adesione stessa lunghezza d’onda degli alleati”

Al suo arrivo per la seconda giornata di incontri, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha allontanato le polemiche di ieri sulle tempistiche dell’adesione di Kiev all’Alleanza. “Nella nostra agenda abbiamo assegnato per oggi tre questioni prioritarie: il primo sono i nuovi pacchetti di armi per supportare il nostro esercito sul campo di battaglia. Il secondo è l’invito alla Nato e vogliamo essere sulla stessa lunghezza d’onda con tutti e per oggi quello che sentiamo e capiamo è che avremo questo invito quando le misure di sicurezza lo permetteranno”. Il terzo punto riguarda le garanzie di sicurezza sul percorso verso l’adesione Nato, su cui Zelensky ha detto di voler “discutere con i nostri partner”. Zelensky ha poi iniziato l’incontro con il premier del Canada, Justin Trudeau, e lo ha ringraziato per il continuo sostegno all’Ucraina. “Il primo problema di oggi sono le armi per i nostri guerrieri”, ha scritto su Twitter.

Von der Leyen: “Guerra cambia per sempre volto Europa”

Nella giornata di oggi, è presente anche la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen. “Una cosa è chiara: questa guerra orribile cambia per sempre il volto dell’Europa. Vediamo che la Finlandia si unisce alla Nato, la Svezia che si unisce alla Nato. E vediamo anche che tutti hanno capito che questa è più di una guerra scatenata dalla Russia contro l’Ucraina. Riguarda la questione di chi siamo e quali sono le regole a livello globale. Non vogliamo mai accettare che la forza prevalga, siamo determinati a difendere il diritto internazionale, la Carta delle Nazioni Unite e questo è ciò che ci unisce qui a Vilnius”, ha dichiarato la leader dell’Euroesecutivo al suo arrivo.

