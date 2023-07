Il pilota è sopravvissuto riportando delle ferite. Sono in corso le indagini per risalire alle cause dell'incidente

Un aereo ultraleggero si è schiantato contro il tetto di un hangar nella California meridionale, Stati Uniti. È successo lunedì attorno alle 14.30, nella zona di Long Beach, mentre un pilota del velivolo Cessna 172 si stava “esercitando in atterraggi e decolli”, ha dichiarato la Federal Aviation Administration in un comunicato. L’uomo alla guida è sopravvissuto riportando delle ferite. I Vigili del fuoco, inoltre, hanno dichiarato che dall’aereo sono fuoriusciti circa 45 galloni di carburante. Sono in corso le indagini per risalire alle cause dell’incidente.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata